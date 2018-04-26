الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسافتتح صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم فعاليات ملتقى «واقع الاختراعات السعودية ومستقبل الملكية الفكرية» والمعرض المصاحب، الذي نظمته المدينة في مقرها بالرياض بالتعاون مع «موهبة»، تزامناً مع اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 أبريل الحالي.وكرم سمو رئيس المدينة خلال الملتقى عددا من المخترعين المتخرجين من مسرعة نقل الاختراع في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية وأطلع على المعرض المصاحب للملتقى والمكون من منتجات مسرعات الاعمال في برنامج بادر.وبدأت فعاليات الملتقى بالجلسات الحوارية حول واقع الاختراعات السعودية شارك فيها عدداً من المتخصصين في مجال الملكية الفكرية، وقدمت الجهات المشاركة ورشة عمل مشتركة بعنوان "واقع الاختراعات السعودية ومستقبلها" تناولت وسائل تسويق الملكية الفكرية ودور براءات الاختراع في دعم الإبداع والابتكار.وقدمت مؤسسة "موهبة" فعالية "ستة في ستين" استعرضت فيها مسيرة عدد من مبدعي الوطن وتجاربهم الناجحة.وتضمن اللقاء ورشة عمل شارك فيها عددا من الطلاب والطالبات في موهبة من فئة الثانوي والجامعي بحثت ترسيخ ارتباط فكرة الحفاظ على الملكية الفكرية بالموهبة والابداع، والعلاقة الوثيقة بين الآداب والفنون والمجالات العلمية.// انتهى //17:50ت م