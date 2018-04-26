إسلام آباد 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأعلنت باكستان ، اليوم ، مقتل اثنين من مواطنيها وإصابة آخرين بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل ، أن القوات الهندية استهدفت قريتين باكستانيتين بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل السكنية إلى جانب سقوط القتيلين وعدد من المصابين.من جهة أخرى أفادت مصادر عسكرية باكستانية ، أن قوات الجيش الباكستاني المرابطة على الخط الفاصل في كشمير ردت على مصدر النيران لإجبار القوات الهندية على وقف إطلاق النار ومنعها من استهداف المدنيين الأبرياء.م ر // انتهى //18:12ت م