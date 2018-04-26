السيح 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسشهد المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2018 بمدينة السيح، حضوراً لافتاً في ختام أيام المعرض الذي انطلق الأثنين الماضي .واشتمل المعرض الذي تنظمه اللجنة الثقافية بالخرج بالتعاون مع إدارة تعليم الخرج، على العديد من الاجنحة التي تعنى بنشر ثقافة القراءة وإقتناء الكتاب، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشباب من طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم العالي .وشهد المعرض مشاركة فاعلة من الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية منها.. جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، والنادي الأدبي بالرياض، والمكتبة العامة بالسيح، وتعليم الخرج ، وصالون ساره الثقافي بالسيح، بجانب اللجنة الثقافية ومشاركة عدد من الادباء وهواة الخط والرسم .// انتهى //18:19ت م