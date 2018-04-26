حائل 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واستلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق"، عبر مشروعها السنوي "السلة الرمضانية " دعماً من المحسنين من الأفراد والشركات والمؤسسات ما قيمته 2000 سلة رمضانية.وأوضح مدير عام الجمعية عيسى التميمي أن المتبقي 895 سلة، وذلك لكي تقدم لمستفيدي الجمعية قبل شهر رمضان المبارك والبالغ عددهم 2895 يتيماً ، مشيراً إلى أن الجمعية تحول الدعم الذي تتلقاه من الداعمين والمتبرعين إلى كوبونات شرائية عبر المراكز التجارية التي تتعاون مع الجمعية في هذا المجال.وأكد التميمي أهمية هذه المشاريع التي تساهم في دعم المستفيدين المسجلين بالجمعية، داعياً المحسنين من الأفراد والشركات والمؤسسات إلى دعم هذا المشروع عبر الحسابات البنكية للجمعية أو زيارة مقر الجمعية.وكانت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق"، أطلقت مشروعها السنوي "السلة الرمضانية، التي تبلغ قيمة السلة الواحدة 150 ريالاً تقدم لمستفيدي الجمعية قبل شهر رمضان المبارك من كل عام.// انتهى //18:32ت م