الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسوقع رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت لتدشين الدوري السعودي الإلكتروني في لعبة الـFIFA بدءًا من الموسم الرياضي المقبل، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك بقاعة البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجده على هامش نهائيات بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للعبة FIFA 18.وستتنافس أندية الدوري السعودي للمحترفين بدءًا من الموسم المقبل في دوريات ومسابقات مختلفة في لعبة الـFIFA الإلكترونية، وسيشارك الفائزين ببطولات الدوري الإلكتروني للمنافسة في البطولات العالمية والتي تنظم مباشرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA كذلك لاعبين يمثلون المنتخب السعودي الإلكتروني للمشاركة في بطولات مختلفة، وبإشراف مباشر من الشركة المسؤولة عن اللعبة على مستوى العالم والتي تنظم البطولات العالمية وكذلك كأس العالم في لعبة FIFA.في حين ستُمنح أندية الدوري السعودي للمحترفين تراخيص خاصة للمشاركة في البطولات وفق المتطلبات التي تقدمها، ولمنحها فرصة المشاركة في البطولات العالمية.// انتهى //18:32ت م