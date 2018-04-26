مكة المكرمة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسنظم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، بالتعاون مع مؤسسة عطاء التطوعية، ورشة عمل الخطة العامة لتفعيل العمل التطوعي لعام ٢٠١٨م بالجهات الأهلية، بحضور أعضاء وممثلين لأكثر من 40 جهة أهلية (جمعيات ولجان تنمية) التي يشرف عليها المركز.وأشتملت الورشة على عدد من أوراق العمل تمثلت في تفعيل العمل التطوعي المؤسسي المنظم وفق مستهدفات التحول الوطني ٢٠٢٠م، لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، والوصول للأهداف التي تطمح الوزارة في تحقيقها.كما اشتملت على شرح عن الخطة الاستراتيجية لتفعيل العمل التطوعي المؤسسي لثلاث سنوات حتى ٢٠٢٠م، والخطة التنفيذية لعام ٢٠١٨م، التي تشمل على تأسيس وحدات تطوع وتأهيل مدراء التطوع بالجهات الأهلية لتمكينهم من قيادة العمل التطوعي لتحقيق الأهداف المنشودة بشكل احترافي منظم، فيما أختتمت الورشة بالحديث عن ملتقى مكة التطوعي ومقترح لجائزة مكة للتطوع.// انتهى //18:32ت م