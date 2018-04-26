الرس 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأقامت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الرس، أمس، الحفل الختامي للأنشطة في مركز حمد العقيل التربوي للفتيان التابع للجمعية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الدخيل، وأعضاء مجلس الإدارة .وأستهل الحفل بكلمة ألقاها مدير الجمعية ناصر الدهلاوي رحب فيها بالحضور وأثنى فيها على الجهود المبذولة من القائمين على المركز، مقدماً شكره للمتعاونين مع المركز من رواد نشاط وداعمين، وجميع الذين أسهموا بخدمة المركز وذلك من خلال ما قدموه من جهود يشكرون عليها في خدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.وفي الختام كرمت الجمعية الطلاب المتميزين من مستفيدي الجمعية، كما تم تكريم القائمين على المركز من مشرفين ومتعاونين مع المركز .وتعد الفعالية في إطار سعي الجمعية نحو تطوير البرامج الثقافية والتربوية لرعاية اليتيم.// انتهى //18:33ت م