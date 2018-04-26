أملج 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأزالت لجنة التعديات الفرعية بمركز عمق التابع لمحافظة أملج اليوم, إحداثات وتعديات على الأراضي الحكومية على الشريط الساحلي الذي يقع ضمن النطاق الإداري لمركز عمق ، حيث بلغت المساحة الإجمالية لها 10الآف متر مربع ، وقد جرى تسليم المواقع لبلدية محافظة أملج .وأوضحت لجنة التعديات بمركز عمق أن التعديات عبارة عن هناجر, وصنادق, وعقوم ترابية, وأسلاك شائكة، وأنها طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين على الأراضي الحكومية، كما أنها تعمل بشكل متواصل على مكافحة مثل هذه الاعتداءات بالمراقبة والمتابعة والإزالة وإيقاع الغرامات النظامية ، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية.وأفادت اللجنة أن من يبادر ويقوم بإزالة التعدي الذي قام بها من تلقاء نفسه ويرفع الأنقاض سوف يتم مراعاة ذلك بتطبيق الحد الأدنى من الغرامة بحقه لتعاونه.وأهابت اللجنة بكافة المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركة التنمية, وتسبب الفوضى, وتعيق التخطيط العمراني الحديث بالإبلاغ الفوري عن أي تعدي.// انتهى //18:40ت م