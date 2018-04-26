إسلام آباد 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسقتل جندي باكستاني إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم على نقطة عسكرية باكستانية على الحدود مع أفغانستان.وأوضح بيان إعلامي صدر عن الجيش الباكستاني ، أن مسلحين شنوا هجوماً من داخل الأراضي الأفغانية على نقطة عسكرية باكستانية في منطقة "مهمند" المحاذية للحدود مع أفغانستان ما أدى إلى مقتل جندي باكستاني.وأضاف أن القوات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان ردت على مصدر الهجوم وقتلت ثلاثة من المسلحين ، فيما فر الآخرون إلى داخل الأراضي الأفغانية.م ر // انتهى //18:57ت م