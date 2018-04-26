القاهرة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسرحبت جامعة الدول العربية بالقرار الذي تبناه وأصدره البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة بشأن القمع والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل بقطاع غزة المحاصر.وأكدت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم، أهمية هذه القرارات التي تضمنت إدانة القتل العمد من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين المدنيين خلال فعاليات مسيرة العودة في قطاع غزة، مطالبة بتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة.ودعت إلى ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع بشكل فوري دون شروط، انتصاراً لمبادئ الحق والعدالة في حق الفلسطينيين بالتظاهر السلمي بوصفه ممارسة مشروعة لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع.وطالبت الجامعة العربية ، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان و الأطراف المعنية كافة بإجراء تحقيق دولي شفاف في عمليات قمع الاحتجاجات السلمية وقيام قوات الاحتلال بقتل المدنيين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة.م ك // انتهى //19:05ت م