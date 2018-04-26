الأحساء 10 شعبان 1439هـ الموافق 26 ابريل 2018م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بديوان المحافظة بالهفوف اليوم معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي ورئيس هيئة النقل الدكتور رميح الرميح ووكيل وزارة النقل للطرق المهندس ماجد العرقوبي والوفد المرافق لمعاليه .وقد استعرض معالي وزير النقل مع سمو محافظ الأحساء خلال اللقاء مشاريع الطرق التي تقدمها الوزارة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - القاضية بتوفير الخدمة للمواطن ، مشدّداً على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بمواجهة أي خلل أو تقصير في تنفيذ مشاريعها ، مبينا أن الوزارة تسعي دائما إلى الارتقاء بأداء شبكة الطرق في المملكة وفق رؤية متكاملة هدفها تحقيق أفضل مستويات التشغيل والسلامة والحدّ من الحوادث .فيما أشاد سمو الأمير بدربن جلوي بالمشاريع التي تنفذها وزارة النقل في انحاء المملكة عامة وفي محافظة الاحساء على وجه الخصوص من اجل خدمة المواطن والمقيم على حد سواء .وكان معالي وزير النقل قد قام اليوم بحولة على عدد من المشاريع القائمة في محافظة الأحساء وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها معاليه في كافة أنحاء المملكة للوقوف على سير العمل فيها .// انتهى //19:39ت م