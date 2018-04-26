الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسقرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم , السماح للاعبي النادي الأهلي , محمد العويس , ومعتز هوساوي , وحسين المقهوي , ومهند عسيري , المنضمين لقائمة معسكر المنتخب الوطني الأول , المقام حالياً في اسبانيا , بالمشاركة في مباراتي فريق الأهلي , في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا , أمام السد القطري يومي 6 و 13 مايو المقبل .وأكد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم , بأن السماح للاعبين الأربعة بالمشاركة مع ناديهم جاء بعد التنسيق مع إدارة المنتخب , وذلك انطلاقاً من إيمانه بضرورة دعم ممثل الوطن في البطولة القارية , على الرغم من ارتباط المنتخب الوطني بمباراتين وديتين , خلال الفترة نفسها مع منتخبي الجزائر واليونان , في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس العالم .وتمنى مجلس إدارة الاتحاد السعودي , التوفيق للنادي الأهلي في مهمته الآسيوية , بتحقيق النتائج الايجابية التي تضمن له المضي قدماً نحو تحقيق اللقب .// انتهى //20:49ت م