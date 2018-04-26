الاحساء 10 شعبان 1439هـ الموافق 26 ابريل 2018م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بديوان المحافظة بالهفوف اليوم معالي محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك ورئيس لجنة العقار والإسكان بغرقة الأحساء المهندس خالد الصالح .ورحب سموه بمعالي محافظ الهيئة العامة للعقار وأكد على دور الهيئة في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في المملكة .من جانبه قدم معالي محافظ الهيئة العامة للعقار لسموه شرحاً عن دور الهيئة العامة للعقار ورؤيتها المستقبلية للقطاع العقاري السعودي ليكون حيوياً وجاذباً ويتميّز بالثقة والابتكار .واستعرض معاليه خطة الهيئة للخمس أعوام القادمة التي تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة مسارات تشمل توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ ، مبيناً أن من مهام الهيئة هو تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً وأن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.وأكد معاليه أن عمل الهيئة لا يتعارض مع الجهات الحكومية الأخرى ولكن يتم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات شاكراً لسمو محافظ الأحساء على حسن الاستقبال , مثمناً دور القطاع الخاص في المنطقة ومساهمته في الشراكة مع الهيئة لتحقيق أهداف تنمية القطاع العقاري السعودي.من جانبه أشاد رئيس لجنة العقار والإسكان في غرفة الأحساء المهندس خالد الصالح بالخطوات المدروسة التي تتبناها الهيئة العامة للعقار منذ انطلاقة أعمالها في إطار تحقيق رؤيتها الإستراتيجية من أجل ان يكون القطاع العقاري السعودي حيويًا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة .// انتهى //20:54ت م