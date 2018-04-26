ثقافي / " أفات اللسان " محاضرة نسائية بالدوادمي غداً
الخميس 1439/8/10 هـ الموافق 2018/04/26 م واس
الدوادمي 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واس
ينظم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الدوادمي غدًا, محاضرة نسائية بعنوان " آفات اللسان " تلقيها الداعية مديرة دار الندى لتحفيظ القرآن الكريم ندى بنت عبدالله الصفيان , بعد صلاة العصر في قاعة المحاضرات النسائية بجوار مرور المحافظة.
وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة القسم النسائي الدعوية لهذا العام.
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20:57ت م