الدوادمي 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسينظم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الدوادمي غدًا, محاضرة نسائية بعنوان " آفات اللسان " تلقيها الداعية مديرة دار الندى لتحفيظ القرآن الكريم ندى بنت عبدالله الصفيان , بعد صلاة العصر في قاعة المحاضرات النسائية بجوار مرور المحافظة.وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة القسم النسائي الدعوية لهذا العام.// انتهى //20:57ت م