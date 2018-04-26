الأفلاج 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسانطلق أمس مهرجان "الأفلاج تمشي"، الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية،الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة رياضة المشي بالمجتمع.وتنوعت برامج المهرجان الذي أقامه فريق مشاة الأفلاج التابع للجنة من مسيرة مشي شارك فيها أكثر من 200 شخص تقدمهم محافظ الأفلاج زيد بن محمد آل حسين وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والأهالي والفرق التطوعية.كما أقيم بمقر اللجنة محاضرة تحت عنوان "صحتك في المشي" قدمها الدكتور صالح الأنصاري تحدث خلالها عن رياضة المشي في عدد من الجوانب الاجتماعية والنفسية والتخلص من الأمراض المزمنة .وصاحب المهرجان تدشين فريق "مشاة الأفلاج" الذي يعد 61 على مستوى المملكة ، واختتم المهرجان بتكريم المنظمين والجهات الحكومية المشاركة .وأوضح رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان أن مهرجان " الأفلاج تمشي" هو مهرجان توعوي تثقيفي يهدف إلى نشر ثقافة رياضة المشي، وترسيخ نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن فريق مشاة الأفلاج هو نواة لتعزيز رياضة المشي واستمراها بشكل متنظم ، مثمناً لمحافظ الأفلاج وجميع المشاركين في المهرجان المبادرة ونشر ثقافة رياضة المشي بين المجتمع .// انتهى //21:05ت م