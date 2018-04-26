لندن 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسخصصت بريطانيا مبلغ 250 مليون جنية إسترليني لدعم ميزانية مركز البيئة العالمية (GEF) خلال الأربع سنوات القادمة لمحاربة التحديات البيئية التي تواجه العالم.وأوضحت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردان في بيان ، اليوم ، بمناسبة مشاركتها في مؤتمر مرافق البيئة العالمية في ستوكهولم أن الدعم البريطاني يأتي تعزيزاً للجهود الدولية في محاربة تلوث البيئة خاصة فيما يتعلق بحماية البحار والمحيطات من النفايات البلاستيكية ومحاربة عمليات الصيد الجائر للحياة البرية.يذكر أن مرافق البيئة العالمية ، آلية دولية للتمويل المشترك تقدم منحاً للدول بهدف الاستثمار في المشاريع البيئية العالمية التي تتناول العلاقة الحاسمة بين الزراعة والبيئة، ويشمل ذلك تغير المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والمياه الدولية والمواد الكيميائية.م ك // انتهى //21:15ت م