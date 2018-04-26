رياضي / أحد يتغلب على الطائي في ذهاب ملحق الصعود والهبوط
الخميس 1439/8/10 هـ الموافق 2018/04/26 م واس
الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واس
تمكن فريق أحد , من الانتصار على ضيفه فريق الطائي اليوم , بخمسة أهداف دون مقابل , في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة , ضمن مباريات ذهاب ملحق الصعود والهبوط للدوري السعودي لكرة القدم .
و من المنتظر أن يلتقي الفريقان إياباً على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل , الخميس الـ 3 من مايو المقبل .
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21:22ت م