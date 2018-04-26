الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واستمكن فريق أحد , من الانتصار على ضيفه فريق الطائي اليوم , بخمسة أهداف دون مقابل , في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة , ضمن مباريات ذهاب ملحق الصعود والهبوط للدوري السعودي لكرة القدم .و من المنتظر أن يلتقي الفريقان إياباً على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل , الخميس الـ 3 من مايو المقبل .// انتهى //21:22ت م