رياضي / المنتخب الوطني يفتتح تدريباته في معسكره الإعدادي بماربيا الإسبانية
الخميس 1439/8/10 هـ الموافق 2018/04/26 م واس
الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واس
افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم , اليوم , أولى حصصه التدريبية في معسكره الإعدادي المقام حالياً في مدينة ماربيا الإسبانية , والذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا يونيو المقبل .
وكان لاعبو المنتخب الوطني , قد أجرو صباح اليوم , فحوصات طبية مخبرية في مقر إقامة المنتخب , للإطمئنان والوقوف على حالتهم الصحية .
من جانب آخر, أكد مدافع الأخضر أسامة هوساوي على أهمية المرحلة الحالية , من البرنامج الإعدادي قياساً بالأهداف المتوقع تحقيقها عبر الاستفادة من البرنامج التدريبي و المباراتين الوديتين , أمام اليونان والجزائر .
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21:27ت م