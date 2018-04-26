الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسافتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم , اليوم , أولى حصصه التدريبية في معسكره الإعدادي المقام حالياً في مدينة ماربيا الإسبانية , والذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا يونيو المقبل .وكان لاعبو المنتخب الوطني , قد أجرو صباح اليوم , فحوصات طبية مخبرية في مقر إقامة المنتخب , للإطمئنان والوقوف على حالتهم الصحية .من جانب آخر, أكد مدافع الأخضر أسامة هوساوي على أهمية المرحلة الحالية , من البرنامج الإعدادي قياساً بالأهداف المتوقع تحقيقها عبر الاستفادة من البرنامج التدريبي و المباراتين الوديتين , أمام اليونان والجزائر .// انتهى //21:27ت م