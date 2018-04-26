تونس 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسيشارك وفد من غرفتي البرلمان الجزائري مجلس الأمة والمجلس الشعبي في أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي تنطلق بعد غد السبت بالقاهرة لمعالجة قضية مكافحة الإرهاب في منطقة الأوروبية ـ المتوسطية.وتصادق الاجتماعات وفق بيان للمجلس الشعبي، على بيان مشترك يلخص ما تم الاتفاق عليه من خطوات لمواجهة الظاهرة.م ك // انتهى //21:32ت م