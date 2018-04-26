الرباط 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واساختتمت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، الذي استمر لمدة يومين.وأوضح المشاركون وفقاً للبيان الختامي، إلى ضرورة تقوية التنسيق والتعاون والتضامن بين بلدان إفريقيا والعالم العربي على المستويات الثنائية، وتعزيز آليات الاندماج الإقليمي وسبل التعاون البيني.وأضاف البيان أن المشاركين أعلنوا عن تأسيس "الشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي"، و"الشبكة البرلمانية لنساء ورجال الأعمال في إفريقيا والعالم العربي"، بهدف تعزيز التواصل والتنسيق بين البرلمانات والاتحادات الصناعية والتجارية والفلاحية، وتزويدها بما يتم رصده من معطيات ومتغيرات عن الأمن الغذائي، وبناء جسور بين هذه الجهات وبين الجهات المعنية بالأمن الغذائي الإقليمية والدولية.وأوصى المشاركون أيضا ببلورة تصور إفريقي عربي موحد حول رهانات الهجرة، في ضوء إقرار ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة خلال المنتدى العالمي الذي ستستضيفه مراكش، بالمملكة المغربية خلال شهر دجنبر المقبل.م ر // انتهى //22:25ت م