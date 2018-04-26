الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسقدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لانقطاع الخدمة الكهربائية بشكل جزئي عن عدد من المشتركين بالنعيرية والجبيل مساء اليوم الخميس، مؤكدة أن الفرق الفنية نجحت في إعادة الخدمة إلى كامل المشتركين المتأثرين بالانقطاع في الجبيل، فيما يتم العمل على إعادة الخدمة للمشتركين بالنعيرية بعد أن تم استنفار الفرق الفنية لإصلاح الأعطال الكهربائية الناتجة عن العواصف والرياح الشديدة.وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن سقوط عدد من الأعمدة بسبب العواصف أدى لانقطاع الخدمة عن بعض المشتركين بالنعيرية، وأن فرق العمليات والصيانة والطوارئ في الشركة تعمل في الوقت الحالي على إعادة الكهرباء خلال فترة وجيزة إلى المشتركين المتأثرين، من خلال نقل الأحمال وإصلاح الخلل الفني الذي لحق بالشبكة والأعمدة.وأضافت الشركة أنها حريصة على تقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية وجودة متميزة إلى جميع المشتركين والمنشآت والتجمعات السكانية، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة في جميع مناطق المملكة، معربة عن أسفها لمثل تلك الانقطاعات الخارجة عن إرادتها.// انتهى //22:32ت م