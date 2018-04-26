الباحة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسنقل وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، اليوم , تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لذوي الجندي أول عيضه بن عبدالرحيم البيصي أحد منسوبي إدارة الدفاع المدني بالباحة الذي توفى إثر حادث مرور أثناء تأديته لعمله.وقدّم وكيل امارة المنطقة، واجب العزاء لذوي المغفور له بإذن الله الجندي أول البيصي بعد آدائه الصلاة عليه , سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، إنه على كل شيء قدير.وأعرب ذوو الشهيد من جهتهم, عن شكرهم للقيادة سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره .// انتهى //22:34ت م