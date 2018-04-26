الرياض 10 شعبان 1439هـ الموافق 26 ابريل 2018م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية بنجلاديش الشعبية.وقال الملك المفدى : " يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية بنجلاديش الشعبية لولاية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة " .// انتهى //22:35ت م