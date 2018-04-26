الرياض 10 شعبان 1439هـ الموافق 26 ابريل 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية بنجلاديش الشعبية.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية بنجلاديش الشقيق.// انتهى //22:36ت م