باريس 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسشارك معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اليوم في اجتماع الدائرة المستديرة على المستوى الوزاري الذي انعقد ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي اختتمت أعماله في العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان ( لا أموال للإرهاب ) برعاية فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد امانويل ماكرون ، ومشاركة ممثلين عن أكثر من 70 دولة و20 منظمة دولية واقليمية .وقد أقر المشاركون في المؤتمر خطة باريس التي تضمنت مرتكزات العمل الدولي لمكافحة الارهاب وتمويله من خلال عدد من القرارات والتدابير من بينها : تعزيز الإطار المحلي والقانوني و العملياتي لجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها، ومكافحة المعاملات المالية المغفلة المصدر، وتعزيز شفافية المنظمات غير الربحية والصناديق الخيرية وإمكانية تعقبها، والتعاون مع القطاع الخاص وخاصة القطاع التكنولوجي من أجل مكافحة الارهاب، والتشديد على نجاعة آليات تجميد الأصول وضبطها على الصعيدين الدولي والوطني، وتعزيز فعالية التعاون الدولي، ومواصلة العمل على حشد الجهود من أجل مكافحة تمويل الإرهاب .// انتهى //22:42ت م