الأمم المتحدة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، على ضرورة تعزيز الجهود لدعم تحقيق السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، محذراً من تراجع إمكانات التوصل إلى حل للصراع.وقال ملادينوف في كلمته خلال الجلسة الدورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية " إن آفاق السلام تتراجع، ومع تصاعد التوترات في أنحاء المنطقة يجب أن نشعر جميعاً بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في هذا المجال"، مشيراً إلى أن ما يحدث في الشرق الأوسط اليوم يخلف عواقب مباشرة على بقية العالم.وشدد ملادينوف على ضرورة أن تحد قوات الاحتلال الإسرائيلي من استخدام الرصاص الحي ضد الفلسطينيين.م ك // انتهى //22:43ت م