الرياض 10 شعبان 1439هـ الموافق 26 ابريل 2018م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سيراليون.وقال الملك المفدى : " يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سيراليون ، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق ، ولشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار " .// للصحف فقط // // انتهى //22:45ت م