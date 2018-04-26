الرياض 10 شعبان 1439هـ الموافق 26 ابريل 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سيراليون.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والتوفيق لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية سيراليون الصديق.// للصحف فقط // // انتهى //22:45ت م