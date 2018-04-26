الدمام 10 شعبان 1439 هــ الموافق 26 أبريل 2018 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية محافظي المنطقة بالإشراف ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية للاهتمام بالمواطنين والمقيمين جراء العاصفة الرملية التي تتعرض لها المنطقة خلال هذا المساء، مشدداً بضرورة توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية .

وقد شهدت المنطقة الشرقية، مساء اليوم ، عاصفةً ترابية أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير ، وتسببت في سقوط عدد من أعمدة الإنارة وانقطاع الكهرباء في عدد من أحياء المنطقة الشرقية ، فيما تتابع إمارة المنطقة الشرقية كافة الأجهزة الحكومية للوقوف على الأماكن المتضررة وتقديم المساعدة لهم .

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