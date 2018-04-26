الأمم المتحدة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واساختتمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، بمشارك في المنتدى أكثر من 250 شخصية من وزراء وخبراء من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية وقطاع الشباب.وبحث المنتدى الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، عدد من القضايا مثل سبل تحسين البيئة وتغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية والتخطيط من أجل إقامة مدن جامعة ومستدامة، كما ناقش المشاركون شح المياه، وسبل توفير مياه الشرب الآمنة للجميع بأسعار ميسرة.وهدف المنتدى إلى رصد تقدم الدول العربية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، التي اتفق قادة العالم على تنفيذ أهدافها الـ 17 بحلول عام 2030م.م ك // انتهى //23:13ت م