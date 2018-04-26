الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسواصلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى النساء والولادة نجاحاتها الطبية في مجال العمليات المعقدة، باستئصالها ورم ليفي لثلاثينية .وأوضحت مدير مستشفى النساء والولادة الدكتورة هناء المدني بأن الورم يزن حجمه خمسة كيلو و300 غرام،منوهة أن المريضة أجريت لها كل الفحوصات اللازمة قبل إجراء العملية الجراحية لاستئصال الورم الذي كان متمركزًا في الرباط العريض للرحم، وتكللت بحمد الله بالنجاح بإنقاذ الرحم والمبايض وأنابيب فالوب من الاستئصال .وأكدت الدكتورة المدني أن المريضة غادرت المدينة في اليوم الخامس بعد العملية، وهي بصحة جيدة.وأعربت المريضة عن سعادتها وامتنانها الكبير للفريق الطبي، كما قدمت عائلتها الشكر والتقدير للمدينة والقائمين عليها، على ما حظيت به المريضة من اهتمام كبير خلال فترة تواجدها.يذكر أن مستشفى النساء والولادة في المدينة اشتهر بنجاحاته، حيث أجرى العديد من العمليات الجراحية النادرة والمعقدة، ويضم كفاءات وطنية كبيرة بخبرات عالية .// انتهى //23:16ت م