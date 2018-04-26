عمان 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسقررت الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال اجتماعها الذي عقد اليوم في الأردن ضمن أعمال الدورة العادية الـ 35 ، انتخاب وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات رئيساً للجمعية باعتباره البلد المضيف.كما قررت الجمعية انتخاب جمهورية اليمن نائباً للرئيس للدورة الممتدة سنتين، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الزراعي الأردني الدولي الأول الذي اختتمت أعمال اليوم في الأردن.م ر // انتهى //23:18ت م