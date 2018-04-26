بيروت 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن قلقها العميق حيال تصعيد القتال وحيال مصير آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك والمناطق المحيطة به.وأوضح بيان صادر عن "الأونروا" اليوم " أن أهالي مخيم اليرموك عانوا من ألم لا يوصف ومن معاناة على مدى سنوات النزاع، وأكدت قلقها للغاية على مصير آلاف المدنيين بما في ذلك لاجئو فلسطين بعد أكثر من أسبوع من العنف المتزايد بشكل دراماتيكي".وحذرت الوكالة من العواقب الكارثية للتصعيد الخطير في القتال الذي يؤثر على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، والمناطق المحيطة به.وأوضح البيان أن الأعمال العدائية الحالية تسببت في وفيات وإصابات، ونزوح حوالي 5 آلاف لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك إلى منطقة يلدا المجاورة.ويأتي بيان الأونروا في ظل استمرار الحملة العسكرية التي تشنها قوات نظام الأسد على مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن والقدم منذ 7 أيام بهدف اقتحام المنطقة الجنوبية والسيطرة عليها.م ك // انتهى //23:32ت م