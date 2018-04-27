بريدة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسدعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل ، المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الأمطار والعواصف على منطقة القصيم اليوم، لإحضار وثائق تأمين على ممتلكاتهم المتضررة لمقر إدارة الدفاع المدني ببريدة .وأكد أبا الخيل أن المتضررين الذي لا يملكون تأمين على ممتلكاتهم ، سيشكل لهم لجان متخصصة يوم الأحد المقبل بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة .// انتهى //00:05ت م