عام / الدفاع المدني بالقصيم يستقبل المتضررين جراء الأمطار
الجمعة 1439/8/11 هـ الموافق 2018/04/27 م واس
بريدة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واس
دعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل ، المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الأمطار والعواصف على منطقة القصيم اليوم، لإحضار وثائق تأمين على ممتلكاتهم المتضررة لمقر إدارة الدفاع المدني ببريدة .
وأكد أبا الخيل أن المتضررين الذي لا يملكون تأمين على ممتلكاتهم ، سيشكل لهم لجان متخصصة يوم الأحد المقبل بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة .
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