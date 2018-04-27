الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسزار معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري اليوم جمهورية تركمانستان، يرافقه وفد من دارة الملك عبدالعزيز .وسيعقد معاليه اجتماعاً بمدير المعهد الوطني للمخطوطات بالأكاديمية التركمانية في العاصمة عشق أباد لمناقشة إقامة عدد من الفعاليات العلمية والتدريبية وفق بنود اتفاقية التعاون بين الطرفين.وتتضمن الزيارة حضور المعرض الدولي والمؤتمر العلمي " الخيل التركماني وفن الفروسية العالمية ، وزيارة متحف السجاد التركماني، والمتحف الوطني التابع لمركز الثقافة بتركمانستان وعدد من المؤسسات الثقافية والعلمية.وتأتي هذه الزيارة التي تستمر لمدة ٤ أيام تفعيلاً لمذكرة التعاون العلمي الموقعة في مدينة الرياض عام ١٤٣٠هـ بين دارة الملك عبدالعزيز والمعهد الوطني للمخطوطات بالأكاديمية التركمانية، وتلبيةً لاهتمام الدارة بتطوير علاقاتها بالمراكز العلمية، وتسهيل تبادل المصادر التاريخية وإيجاد مناشط ثقافية وعلمية مشتركة.// انتهى //01:00ت م