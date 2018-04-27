الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بالرياض أمس, أمسية ثقافية بعنوان ( وفي رواية أخرى) قدمها كل من فاضل التركي وزينب أبو حسين , عرضا من خلالها مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والموسيقية تنوعت بين القديمة والحديثة، وذلك من خلال صيغة الحوار والأسئلة, والتفاعل مع الجمهور .وتطرق المحاضران للذائقة الفنية وأسرار التفوق والإدهاش والقيمة الفنية المضافة في كل رواية, كما تنوعت النماذج التي تم اختيارها بعناية بين لوحات تشكيلية قديمة وحديثة ومقطوعات موسيقية وقصائد ومعزوفات عبر صيغ من التعبير الفني الذي يعكس ثقافة الفنان ومهاراته وقدراته , إضافة إلى الصيغ الثقافية التي قولبت فيها هذه الرواية مع الأسباب الفنية والذوقية والفروقات بين الصيغ .وفي الختام تم فتح المجال للحوار والمناقشة مع الحضور .// انتهى //01:02ت م