عرعر 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واساختتمت جمعية مثاني الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعرعر ممثلة بقسم الإشراف النسائي، اليوم ، الأنشطة النسائية لعام 1439هـ ، تحت عنوان "عبق مثاني"، وذلك بقاعة المعالي للاحتفالات بعرعر.وشمل الحفل على تخريج 15 حافظة لكتاب الله الكريم ، وتوزيع الجوائز على المشاركات ، وتكريم الداعمين.وأوضحت الجمعية أن الحفل يأتي من حرصها على تكريم الجهود المبذولة خلال العام الدراسي 1438-1439هـ في تعليم القرآن الكريم، الذي تضم عدة مشاركات مميزة على مستوى المملكة، والبرامج الهادفة بإشراف نخبة من الطاقم النسائي بالجمعية.// انتهى //01:08ت م