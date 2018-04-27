تبوك 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسرعى معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي مساء اليوم، حفل تخريج (53) طالباً يمثلون الدفعة الأولى من طلاب الكلية الجامعية بحقل، بحضور محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي، ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عبد القادر الحميري، و مديري الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة .وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك بدأت مسيرة الخريجين الذين يمثلون الدفعة الأولى في تخصصات ( الدراسات الإسلامية ،والأحياء، وعلوم الحاسب ، واللغات والترجمة)، تلا ذلك عرض مرئي بعنوان " قصة مسيرة خريج ".إثر ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقها الخريج محمد بن عطيه الحامدي قدم خلالها باسمه ونيابة عن كافة الخريجين الشكر لمدير الجامعة ومحافظ حقل على مشاركتهم فرحتهم بهذا اليوم الذي يسعد به الجميع في مراحل حياتهم .كما القى عميد كلية حقل الدكتور محمد الزغيبي كلمة أكد فيها أن هذا اليوم يوم الحصاد الذي يجب أن يفاخر به الخريجين لما بذلوه من جد واجتهاد ليحققوا التطلعات والآمال .ثم ألقى معالي مدير جامعة تبوك كلمة بين فيها أن تخريج الدفعة الأولى من طلاب الكلية الجامعية بحقل ابهج الجميع ، وقال :" اليوم تنطلقون إلى حياة جديدة، وتبدؤون مسيرة مختلفة بعد نيل الشهادة العلمية ، وستكونون جزءًا مهماً من مجتمعكم، وعنصراً فاعلاً في سوق العمل، لتبذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفعة وتقدم وطنكم الذي تفانى في خدمتكم.وأضاف الدكتور الذيابي : أبارك لكم تخرجكم، وأهنئ آباءكم وأمهاتكم بكم، فأنتم الغرس الطيب الذي يقطفون ثماره اليوم بعد طول انتظار، أدعو الله تعالى أن يسدد خطاكم إلى ما فيه خير الوطن، في ظل قيادتنا الرشيدة - حفظها الله -.وفي ختام الحفل كرم معالي مدير الجامعة المتفوقين وأوائل الدفعات .// انتهى //01:14ت م