جدة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسافتتح المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي , اليوم , فعاليات الملتقى الأول لتقنية المعلومات "الأمن الرقمي" الذي نظمته إدارة تقنية المعلومات بتعليم جدة , بمشاركة نخبة من أكاديميي وأكاديميات الجامعات والجهات الحكومية ومشرفو ومشرفات نظام نور بمكاتب التعليم وذلك على مسرح إدارة التعليم .وأشاد الثقفي بالتوقيت المميز للملتقى الذي يتعلق بالأمن الرقمي في الوقت الذي يعيش فيه العالم عصر التقنية السائدة التي يجب أن يواكبها الكثير من الضوابط والأمن والاخلاقيات التي تجعل التقنية قيماً معرفية وتطبيقية , مشيراً إلى أن الأجيال أصبحت تتعامل مع التقنية كثيراً وفي شتى أمور الحياة الأمر الذي يدعو لتكاتف الجهود لوضع الحلول الآمنة والملائمة، مؤملا أن يخرج الملتقى بالمفيد لتعليم جدة ولجميع إدارات التعليم في المملكة، مقدما الشكر والتقدير للمشاركين بأوراق عمل في الملتقى وللداعمين ولإدارة تقنية المعلومات وجميع منسوبيها ومنسوباتها.من جانبها أوضحت مديرة إدارة تقنية المعلومات بتعليم جدة شروق الشلهوب أن الملتقى يهدف للتعريف بمفاهيم مستجدة في المجال الرقمي وحفز منسوبي ومنسوبات إدارات التقنية على مواكبة التطورات المتسارعة وتوظيفها في تحسين وتطوير العمل وكذلك توعيتهم بتحسين مستوى الأمان في مجالهم وتحقيق التفاعل في مجتمعات التعلم المهنية لتطوير المهارات والقدرات وأيضا تحفيز منسوبي ومنسوبات التقنية وجميع الجهات ذات العلاقة للعمل كمنظومة عمل واحدة .وقدمت خلال الملتقى 5 أوراق عمل الأولى تناولت "الأمن السيبراني" للخبير القضائي صالح بن علي الربيعة استعرض خلالها التقنيات والممارسات الأمنية المستخدمة لحماية الشبكات وأنظمة التقنية المعلوماتية والتشغيلية وبرمجياتها من الاختراق والتعطيل والاستخدام غير المشروع، وورقة العمل الثانية للبروفيسورة أميمة عمر بامسق، استاذ علوم الحاسبات جامعة الملك عبدالعزيز، بعنوان "إنترنت الأشياء" تطرقت فيها للجيل الجديد والمتطور لشبكات الإنترنت لزيادة قدرة اتصال الأدوات والأجهزة التي تتميز بعنوان IP بشبكة الإنترنت وتنظيم عملية التفاهم بينها عبر بروتوكول الإنترنت.بعدها قدم كل من الطالب عبدالرحمن أحمد ياسين والطالبة هبة وهيب مرزا ، ورقتا عمل عن "التشفير" و "إدارة شبكات التواصل الاجتماعي" , ثم ورقة العمل الأخيرة بعنوان "تقنية الحوسبة الحسابية" لاستاذ تقنية المعلومات بكلية حاسبات جامعة جدة الدكتور عبدالرحمن الشدادي استعرض فيها الأنموذج الأمثل للتمكين من الوصول الدائم للشبكة بناء على الطلب والمشاركة بمجموعة من موارد الحوسبة لنشرها وتوفيرها بشكل أسرع وجهد أقل.وفي ختام الملتقى الذي اشتمل على عرض لفيلم وثائقي وتدشين تطبيقات الجوال الخاصة بإدارة تقنية المعلومات، كرم مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية يحيى القحطاني الجهات المنظمة للملتقى والمشاركين ومنسوبي إدارة تقنية المعلومات والإدارات المتعاونة معها .// انتهى //01:58ت م