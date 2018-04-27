أوتاوا 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 ابريل 2018 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري اليوم بمقر بلدية لندن، عمدة مدينة لندن اونتاريو، مات براون.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون بين السفارة والبلدية لتسهيل إقامة الطلبة الدارسين في المدينة وتوفير سبل الراحة لهم.

وأشاد عمدة مدينة لندن ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يعد فريدًا من نوعه على مستوى التعليم العالمي، متمنيًا للمملكة العربية السعودية دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

من جهة آخرى، التقى السفير السديري رئيس جامعة ويستيرن اونتاريو، اميت شكما بمقر الجامعة، وتجول في أروقة الجامعة واطلع على ما تحتويه من مختبرات علمية وقاعات دراسية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون القائم بين السفارة والجامعات الكندية وتطوير العلاقات التعليمية بين البلدين، إضافة إلى تذليل العقبات التي قد تواجه الطلبة المبتعثين خلال فترة دراستهم.

م ك // انتهى //

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