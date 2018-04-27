سول - يونج يانج 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسوصل الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج اون ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي ين اليوم، إلى منطقة بان مون جوم الحدودية الفاصلة بين البلدين استعدادًا للقمة التاريخية بينهما.ورحب الرئيس الكوري الجنوبي بنظيره الشمالي، واستعرضا حرس الشرف,وأشاد الرئيس الكوري الشمالي ببداية عهد جديد للسلام بين البلدين، وكتب في سجلّ الزوار داخل بيت السلام في منطقة بان مون جوم الحدودية،"تاريخ جديد يبدأ الان".// انتهى //04:55ت م