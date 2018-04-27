واشنطن 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن أملها في أن تقود القمة بين الكوريتين إلى مستقبل من السلام.وأقاد البيت الأبيض في بيان بأن واشنطن تأمل بأن تحقق المحادثات تقدمًا نحو مستقبل من السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية بكاملها، مضيفًا أن الولايات المتحدة تُقدّر التنسيق الوثيق مع كوريا الجنوبية، وتتطلّع إلى مواصلة المناقشات القوية استعدادًا للاجتماع المقرر بين الرئيس دونالد ترامب وكيم جونغ-اون في الأسابيع المقبلة.// انتهى //05:04ت م