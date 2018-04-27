سول 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسبدأت اليوم محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ين، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون في "بيت السلام" بمنطقة بان مون جوم الحدودية الفاصلة بين البلدين لبحث سبل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.وقال الرئيس الكوري الجنوبي "آمل أن نُجري محادثات صريحة وأن نتوصل إلى اتفاق جريء، من أجل أن نُقدّم للشعب الكوري برمته وللناس الذين يريدون السلام هدية كبيرة"، واصفًا قرار كيم بالعبور التاريخي للخط الفاصل بين البلدين بالشجاع وبأنه رمز سلام، متمنيًا أن يتمكنا من العمل معا لاتخاذ قرارات شجاعة.وذكر الرئيس الكوري الشمالي أن الاجتماع يمكن أن يساعد في تعويض الوقت الضائع، معربًا عن أمله أن تساعد المحادثات الجارتين على المضي قدما.// انتهى //05:33ت م