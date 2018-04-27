الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يهنئ رؤساء جنوب أفريقيا وسيراليون وتوغوولي العهد يبعث ببرقيات تهنئة لرامافوزا وجوليوس مادا وإسوزيمنا جناسنقبيأمير مكة لـ«طبية الملك عبدالله»: قدموا أرقى الخدمات للمراجعينأمير عسير يطلع على برامج «المفتاحة»أمير القصيم يوجه بحصر الأضرار.. و«الدفاع المدني» يدعو المتضررين لمراجعتهنائب أمير المدينة يدشن المنصة التطوعيةنائب أمير نجران: شبابنا نهضوا بالمملكةخالد بن سلمان: اعتدنا من النظام الإيراني «الإنكار» عندما يواجه بالأدلةالجبير: المملكة طالبت بتحرك دولي لمواجهة الإرهاب وتمويلهالجبير يشارك في مؤتمر «لا مال لدعم الإرهاب»المملكة تؤكد التزامها ببناء السلام.. ركيزته تحقيق العدالةالمملكة تمد العون لليمنيين.. وتقطع أيادي الحوثيين العابثةمركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مشروعاً لتقديم الرعاية الصحية في الصومالإصابة شابين فلسطينيين واعتقال خمسة في الضفةملك البحرين يخفف عقوبة الإعدام عن 4 إرهابيينإفشال هجوم للميليشيات في تعز ومقتل قيادي حوثي بالبيضاء«الشرعية» تطالب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابيةالعبادي يمهد لحملته الانتخابية من أربيلبغداد: الإعدام والمؤبد لعشر إرهابيات أجنبياتالخرطوم تشيد بجهود المملكة نحو الانفتاح والحواررئيس المجلس الأعلى في ليبيا يؤكد إنهاء الانشقاقإضرابات واحتجاجات تعم المدن الإيرانية اعتراضا على سياسات النظامإيران تعتقل أستاذاً بريطانيا من أصول إيرانيةقمة تاريخية بين زعيمي الكوريتين اليومبريطانيا تتهم روسيا والأسد بالإعداد لإنكار «كيماوي دوما»فرنسا تكشف 416 ممولاً لـ«داعش» داخل أراضيهاماتيس: قوات فرنسية في سورية.. وباقون في «الفرات»بومبيو وزيراً لخارجية أميركا// يتبع //06:07ت م