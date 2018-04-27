وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي.وجاءت افتتاحية صحيفة "الرياض" تحت عنوان (مسؤولية المواطن)، إذ قالت: الأمن نعمة كبرى لا يعرفها إلا من فقدها، وإذا كانت هناك مقولة إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فالأمن تاج على رؤوس من يعيشونه واقعاً لا يراه إلا من عاش الرعب والخوف على النفس والمال والعرض.وأضافت ولله الحمد والمنة تعيش بلادنا أمناً دائماً منذ توحيدها على يد الملك المؤسس - طيب الله ثراه - وإلى يومنا هذا نعيش في أمن وأمان بفضل المولى عز وجل ثم بفضل يقظة أجهزتنا الأمنية التي تمتلك العناصر البشرية ذات الكفاءة العالية والمعززة بأحدث التقنيات التي تساعد على إنجاز العمل الأمني بدقة وسرعة تضاهي بها نظيراتها العربية والدولية.ورأت أنه مع ذلك كله فإن دور المواطن في حفظ الأمن لا يقل بأي حال من الأحوال عن دور رجل الأمن، فعلى المواطن مسؤولية كاملة في المشاركة بحفظ واستتباب الأمن؛ كونه المعني الأول به، من هذا المنطلق وجب على المواطن أن يشارك مشاركة فاعلة في الحفاظ على الأمن؛ كونه فرداً من أفراد المجتمع وجب عليه أن يكون حارساً أميناً على أمن مجتمعه ومكتسباته، فاستتباب الأمن لا يعني فقط الأمن بمعناه الحرفي بل يتعداه إلى مفهومه الشامل الذي ينعكس على التقدم والنمو والازدهار، وهذا أمر واقع نعيه جميعاً وجب علينا أن نمارسه فعلاً لا أن نردده دون العمل به.وخلصت إلى القول إن مسؤولية المواطن في الحفاظ على أمن الوطن هي ذات مسؤولية رجل الأمن، والهدف في نهاية الأمر واحد.. وطن آمن مستقر مزدهر بحول الله وقوته.// يتبع //06:08ت م