وفي موضوع آخر، قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (المملكة ومعاناة الشعب السوري) إذ قالت : وقفت المملكة وقفة مسؤولة وشجاعة تجاه الأزمة السورية العالقة، ومازالت تدعم الشعب السوري بثقليها السياسي والاقتصادي تخفيفا لمعاناته التي يعاني منها الأمرين بسبب تسلط نظامه على مقدراته ومقدرات أبنائه، وآخر صور تلك الوقفات المشرفة ما أعلن عنه معالي وزير الخارجية أثناء مشاركته في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في العاصمة البلجيكية مؤخرًا عن تقديم المملكة مئة مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية دعما للشعب السوري الشقيق.وأضافت: لقد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - باستمرار على تخفيف المعاناة عن الشعب السوري ووقوفه الى جانبه في محنته الصعبة التي يمر بها، فارتكاب النظام السوري لجرائمه الفظيعة من قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة وسياسة التجويع والحصار والتطهير العرقي والطائفي واستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا ضد أبناء سوريا هي جرائم حرب خلفت وراءها هذه المعاناة المريرة التي يمر بها أبناء الشعب السوري الحر.وأشارت إلى أن المملكة سعت لحلحلة الأزمة السورية منذ نشوبها ودعت إلى ايجاد سبيل عقلاني ومنطقي لتسويتها، وشاركت كل الدول الشقيقة والصديقة لوضع حد لما يحدث من فظائع في هذا البلد المنكوب بزعامته الارهابية تجنيبا لأبناء سوريا من مأساة إنسانية كبرى ما زالوا يعيشون في أتونها بفعل تلك الجرائم.وأردفت بالقول إن المملكة دعت كحل حقيقي للأزمة إلى أهمية تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2254 بما يلبي حقوق ومطالب الشعب السوري، وإعادة اعمار سوريا التي لن تتم في واقع الأمر إلا من خلال عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي للسلطة تمثل التوافقين الدولي والسوري، ومازالت المملكة تدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف العملية التفاوضية بين الأطراف السورية لتسوية الأزمة.واختتمت بالقول :ستظل المملكة داعمة للشعب السوري وداعمة لكل السبل الكفيلة باحتواء تداعيات جرائم النظام السوري، والعمل على دعم الجهود الدولية المبذولة للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة.// يتبع //06:08ت م