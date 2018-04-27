الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً للأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،الشرقية ،الرياض)فيما تهطل أمطار رعدية على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ،نجران ،مكة المكرمة).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 -30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .// انتهى //06:13ت م