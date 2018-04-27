طرابلس 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم وصول القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وسط احتفالات جماهيرية في مدينة بنغازي .وأشارت إلى التهنئة التي تقدم بها النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري لأهالي مدينة بنغازي وبرقة والليبيين على وحدة صفهم وتماسكهم في وجهه الحملات التى وصفها بالمغرضة ووقوفهم بوجه الهجمات الممنهجة ضد الوطن ومؤسساته .وتابعت الصحف لقاء خالد المشرى رئيس مجلس الأعلى للدولة برئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني الذي بحثا خلاله العلاقات الثنائية ومستجدات الحوار السياسي بين الأطراف الليبية .وتطرقت إلى توقيع مدينتي مصراتة والزنتان ميثاق عهد ومصالحة، مؤكدين وعلى وحدة التراب الليبي ورفض أي دعوة للتقسيم أو التلويح بهوالالتزام بمبادي 17 فبراير أساسًا لكل عمل أو مصالحة أو اتفاق تقوم به المدينتان مع أي مدينة أخرى، مؤكدين على طيّ صفحة الماضي بكل ما فيها، والعمل على مستقبل أفضل لأبناء المدينتين.وعرجت الصحف على لقاء المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامه في بروكسل الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، موضحة أنه تم بحث التطورات السياسية في ليبيا .م ر // انتهى //08:36ت م