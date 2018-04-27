الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الاثنين القادم , حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من خريجي البكالوريوس والعاشرة من خريجي الماجستير بجامعة الأمير سلطان، وذلك بمقر الجامعة .وبهذه المناسبة أعرب صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء الجامعة عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه المستمر للجامعة ولرعايته حفل تخريج طلابها ، ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة , مؤكداً أن الجامعة تفخر بخريجيها الذين أثبتوا نجاحهم في ميادين العمل والعطاء في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة منذ إنشائها.من جانبه أفاد مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني أن تشريف سمو أمير منطقة الرياض للجامعة وتخريج طلابها يعد مفخرة للجامعة ومنسوبيها، وأن رعاية سموه لمناسبات الجامعة ليس مستغربًا، خاصة أن الجامعة تحظى بمكانة مميزة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الذي أبدع فكرة تأسيسها (عندما كان أميرا لمنطقة الرياض)، وكان يحرص ـ أيده الله ـ على رعاية حفل تخريجها واستقبال خريجيها كل عام تقديراً من المقام الكريم لما تحمله الجامعة من معانٍ كثيرة لأهل الرياض .// انتهى //09:23ت م