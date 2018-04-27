المدينة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأوضحت "الصحة" في المدينة المنورة أن مراكز الرعاية الصحية الأولية قدمت خدماتها لعدد 227539 مراجعاً لجميع العيادات بالمراكز وذلك خلال الربع الأول من عام 2018م .وبينت أن مجموع مراجعي العيادات العامة بلغ 1014312 مراجعاً حيث شهدت عيادات الأمراض المزمنة خدمة 90088 مراجعاً، في حين استقبلت عيادات الأسنان 37573 مراجعاً، كما بلغ إجمالي المراجعات لعيادات الحوامل 14071 مراجعة ، وقدر إجمالي الأطفال لعيادات الطفل السليم في نفس الفترة 71495 طفل.وفي نفس السياق رصدت أحدث الإحصائيات الصادرة من قسم الإحصاء والمعلومات بصحة المدينة المنورة إجمالي 205151 مستفيد من الخدمات المساندة بالمراكز بحيث تم خدمة 100521 في عيادات الضماد والحقن، أما في جانب فحوصات المختبر فقد استفاد 101598 من الخدمات المقدمة وهي التحاليل الشاملة والفحوصات المخبرية، في حين تم رصد 3032 مستفيد من فحوصات الأشعة.// انتهى //09:28ت م